2019/07/21 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد كشف المحلل السياسي والعسكري الإسرائيلي باباك تغافي، الأحد، عن قيام إسرائيل بقصف معسكر للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، مشيرًا إلى أن الغارة نفذتها طائرات الـ”أف 35″ بعد 38 سنة، في إشارة إلى الغارة الاسرائيلية التي قصفت فيها مفاعل تموز عام 1981.

وقال تغافي في تغريدة على “تويتر” ترجمتها “كلكامش برس” إنه “بعد قرابة 38 سنة، قامت طائرات اسرائيلية من طراز أف 35 بتنفيذ غارة على معسكر للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين”.

وأشار الى أن “الغارة أسفرت عن مقتل ستة من الحرس الثوري وأعضاء من حزب الله وتدمير صواريخ باليستية من طراز فتح-110”.

وكان معسكرا للحشد الشعبي قد تعرض في وقت سابق من الأسبوع الماضي الى قصف جوي بطائرات مجهولة الهوية، فيما أمرت الحكومة العراقية بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن قصف الحشد الشعبي.. خبير اسرائيلي: ضربنا العراق مجددا بعد 38 عاماً) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن قصف الحشد الشعبي.. خبير اسرائيلي: ضربنا العراق مجددا بعد 38 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).