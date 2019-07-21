2019/07/21 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهرت قوات اللواء الثامن في الحشد الشعبي، منطقتي بساتين عواد والهورة غرب الطارمية شمالي بغداد.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة انه “ضمن الصفحة الثانية من عمليات ارادة النصر أكملت قوات اللواء الثامن تفتيش وتطهير منطقتي بساتين عواد و الهورة غرب الطارمية”.هذا وانطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش وبإسناد من سلاح الجو صباح اليوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء الثامن في الحشد يعلن تطهير منطقتي بساتين عواد و الهورة غرب الطارمية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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