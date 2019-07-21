العمليات المشتركة: ارادة النصر مستمرة ولا يوجد توقف وقد حققت انجازات كبيرة

2019/07/21 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم العمليات في اتصال هاتفي لنشرة اخبار "الغدير"، ان" القوات الامنية عثرت على مجموعة من العبوات الناسفة اضافة الى القاء القبض على ارهابيين في مناطق شمال بغداد".واضاف، ان" القطعات الامنية تجري عملية تفتيش دقيقة في مناطق ذات جغرافية معقدة في شمال بغداد"، مبينا، ان" الصفحة الثانية من العمليات انطلقت اليوم".واشار الى ان" مناطق شمال بغداد تتمتع ببيئة جغرافية معقدة وان التحرك فيها يتم بروية لضمان تطهير جميع اجزائها من العناصر الارهابية".انتهى..م.م

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