برلماني يسال: لماذا اوقفتم مستحقات 520 شخصا من محتجزي رفحاء

2019/07/21 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونص السؤال الوارد بالوثيقة والتي حصل عليها موقع "الغدير"، انه" ماهي اسباب ايقاف مستحقات 520 شخصا من محتجزي رفحاء، بحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز.الوثيقة..

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