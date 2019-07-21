2019/07/21 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ماء كربلاء يعلن إكمال المرحلة الرابعة من الخط الناقل "كربلاء – الزبيلية"

كلمة - كربلاء

اعلنت مديرية ماء كربلاء، عن اكمال المرحلة الرابعة من الخط

الناقل على محور كربلاء - الزبيلية التابعة لناحية الجدول

الغربي.

وقال مدير ماء كربلاء حيدر عبد العباس الخفاجي في بيان انه "تمت

اعمال تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الناقل (٨٠٠) ملم على محور

كربلاء - الزبيلية التابعة لناحية الجدول الغربي.

واضاف البيان ، انه "أكتملت المرحلة الرابعة من تنفيذ الخط الناقل

للمياه قطر800 ملم ، وقد اشرف كلاً من رئيس لجنة الماء والمجاري في

مجلس محافظة كربلاء حيدر ال خنجر و عضو المجلس ماجد المالكي على

عملية الغسيل الابتدائي للخط تمهيداً لأفتتاحه".

واوضح ، انه تم اكمال المرحلة الرابعة بطول 35كم، وانه تمت بنجاح

عملية غسيل وتنظيف الانبوب الناقل بعد اتمام العمل على مد انبوب

بطول 1/5 كم وعبوره مبزل هور منصور، كذلك تم اكمال التفريعات الخاصة

بتغذية المناطق المحيطة لرابط الزبيلية وعلى وجه الخصوص المناطق

الواقعة قرب حسينية دمعة رقية والمناطق المتآخمة لها".

وتابع البيان، "تم اعادة ربط فتحات التنفيس والتصريف لادخاله

الخدمة"، مشيرا الى، ان "العمل جاري لاكمال ما تبقى من الخط الخدمي

المتمم له وبقطر 300 ملم بطول 4كم والخط الثاني بقطر 250ملم وبطول

300 متر اضافة الى اعمال التهيئة لاكمال الخط المغذي لآل زوين بطول

5كم و الذي سيكون ضمن المرحلة الخامسة".

وكانت اعمال تنفيذ المشروع قد قسمت بين العتبة العباسية المقدسة

ومديرية ماء كربلاء، حسب البيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماء كربلاء يعلن إكمال المرحلة الرابعة من الخط الناقل كربلاء – الزبيلية) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماء كربلاء يعلن إكمال المرحلة الرابعة من الخط الناقل كربلاء – الزبيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).