2019/07/21 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qVpHVb1hCIY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماجد القيسي - العملية العسكرية تأتي ضمن الخطط الامنية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماجد القيسي - العملية العسكرية تأتي ضمن الخطط الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).