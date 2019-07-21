2019/07/21 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، ان منهج المعارضة الذي اختطه التيار يمثل عامل استقرار للنظام السياسي.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ، ان” الحكيم التقى السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو لبحث علاقات العراق مع الصين وسبل الارتقاء بها وفرص الشركات الصينية في الاستثمار ، فضلا عن استعراض الوضع الاقليمي في المنطقة وتأثيراته على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم : منهج معارضة الحكمة عامل استقرار للنظام السياسي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم : منهج معارضة الحكمة عامل استقرار للنظام السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).