كتلة الإتحاد الوطني تؤكد ضرورة حل المشكلات بين الإقليم والمركز

2019/07/21 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة الاتحاد الوطني بمجلس النواب ، ضرورة توصل حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية الى اتفاق حول المشاكل العالقة.وقالت جوان احسان رئيسة كتلة الإتحاد الوطني في مجلس النواب العراقي في تصريحات صحفية إن الزيارة الاخيرة لوفد اقليم كردستان الى العاصمة بغداد كانت خطوة ايجابية وجيدة جدا، وتدل على نية حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية […]

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