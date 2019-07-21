2019/07/21 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساند عدد من نواب سائرون اعتصام نقابة المهندسين .وجاء ذلك خلال جمع عدد من التواقيع للموافقة على إقرار قانون الحماية للمهندس .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



نواب سائرون يدعمون اعتصام نقابة المهندسين لتحقيق مطالبهم النعيم نيوز.

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