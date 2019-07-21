2019/07/21 | 13:32

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اختطاف 4 مواطنين أتراك في نيجيريا

الاحد

21

تموز

2019 :

01:26 pm

20

كشفت مصادر أمنية نيجيرية الأحد، عن اختطاف مجهولين في ولاية إلورين

النيجيرية، 4 مواطنين يحملون الجنسية التركية.وذكرت وكالات انباء تركية، إن "عملية الاختطاف تمّت في حدود الساعة

العاشرة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي لنيجيريا".واضافت إن "الهدف من عملية الاختطاف هو تحصيل الفدية من المختطَفين"،

مشيرة إلى أن "الجهات النيجيرية تبذل جهوداً كبيرة لإنقاذ المواطنين

الأتراك المختطفين".وقبل عدة أيام تَعرَّض 10 بحارة أتراك لعملية اختطاف مماثلة قبالة

سواحل نيجيريا، كانوا على متن السفينة"Paksoy-I" التركية.

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