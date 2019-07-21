بالوثيقة.. استحداث قضاء بالجانب الايسر لمدينة الكوت مركز محافظة واسط

2019/07/21 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن المجلس المحلي لمدينة الكوت، مركز محافظة واسط، عن استحداث قضاء في الجانب الايسر للمدينة.

وطالب رئيس المجلس المحلي باسم حمادي، اليوم الأحد، موافقة

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