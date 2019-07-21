نادي الشرطة يخاطب الاتحاد بشأن القابه غير المحتسبة

2019/07/21 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن نادي الشرطة الرياضي، ارسال كتاب الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، حول القابه غير المحتسبة للدوري العراقي الممتاز.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي غالب

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