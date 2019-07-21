تركيا تقصف اهدافا لـ “بي كا كا” شمالي العراق

2019/07/21 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف سلاح الجو التركي أهدافا تابعة لمنظمة “بي كا كا” شمالي العراق، في خطوة تأتي بالتوازي مع عملية “المخلب”.ونشرت وكالة الأناضول بيانا لوزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، اكدت فيه ، إن ” المقاتلات التركية شنّت غارة ضد “بي كا كا” في منطقة “متينا” شمالي العراق، بالتوازي مع عملية “المخلب”، مشيرة إلى أن الغارة استهدفت […]

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