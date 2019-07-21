النزاهة: ضبط معاون مدير ببلدية الحلة لتلاعبه بقوائم العاملين بالأجور اليومية

2019/07/21 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة، عن ضبطها معاون شؤون الخدمات، في مديريَّة بلديَّة الحلة، بتهمة التلاعب وإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ لقوائم العاملين بالأجور اليومية.

وأوضحت الهيئة في بيان، ان فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق بابل، قام بالانتقال إلى قسم الخدمات بمديريَّة بلديَّة الحلة، وتمكَّن بعد متابعةٍ وتحرٍ، من ضبط معاون شؤون الخدمات في البلديَّة، لثبوت تلاعبه بقوائم تحويل أكثر من ألف وسبعمئة عامل بالأجور اليومية إلى عقود، ووضع أسماء وهمية، مبينة ان التحقيقات الأولية في عملية الضبط، والتي نفذت بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، كشفت عن تشغيل أكثر من مئتين وخمسين شخصاً عن طريق المُتهم.

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