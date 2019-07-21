مفتشية الداخلية: الكشف عن 348 حالة فساد اداري ومالي في دوائر الوزارة خلال شهر

2019/07/21 | 13:34

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت لجان ومفارز مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، التابعة لمديرية التفتيش، الأحد، 21 تموز، 2019،...





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