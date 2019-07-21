الجمارك تضبط كاميرات وأدوية بشرية مخالفة في مطاري بغداد والبصرة

2019/07/21 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، ضبط كاميرات مراقبة وادوية بشرية مخالفة للضوابط في مطاري بغداد والبصرة.

وأشارت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الى انه “تم ضبط كاميرات مراقبة في مطار البصرة الدولي ممنوع دخولها حاول مسافر صيني الجنسية ادخالها للبلد خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.

وأضافت الهيئة، أن “مطار بغداد الدولي قام ايضا بضبط مخالفتين احدها ادوية بشرية والأخرى عبارة عن ألبسه رجالية بكميات تجارية دون موافقات استيرادية”.

وذكر البيان، انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤المعدل”.

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