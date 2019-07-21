قائممقام الرطبة يكشف لـ “النور” تفاصيل انسحاب قوات التحالف الدولي من القضاء

2019/07/21 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أكد قائممقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، اليوم الاربعاء، ان قوات الفوج التكتيتي والقوة الدولية المرافقة له “التحالف الدولي” انسحبوا من قضاء الرطبة قبل ثلاثة ايام، وحل محلها قوات فوج طوارى الانبار، مشيرا الى الامن في القضاء مسستتب ومعنوايات مقاتليه عالية.

وحول اسباب انسحاب قوات التحالف الدولي من القضاء الواقع اقصى غرب العراق قال الدليمي: انه” يجهل الاسباب التي دعت الفوج التكتيكي وقوات التحالف الدولي المرافقة له للانسحاب” مقللا من اهمية الامر بان “القوة لم تمكث سوى ستة اشهر في القضاء وكان دورها كقوة أساند لقوات الجيش الفرقة الاولى، وقوات الطوارى وقوات الحشد” مؤكدا ان “معنويات مقاتلي هذه التشكيلات عالية جدا وقدرتها على القتال حاضرة ومجربة”.

وطالب القائممقام بزيادة “الدعم للقطعات العسكرية الموجودة في القضاء كونه الفرقة الاولى من الجيش العراقي تمسك بمقاطع عمليات واسع جدا يقرب من 400 كم ويمتد بإتجاه منفذ الوليد ومنفذ طريبيل وهو طريق دولي مهم، كما يعتبر قضاء الرطبة خط الصد الاول للعراق من الجانب الغربي”.

واشار الدليمي ان “اهالي القضاء طوو صفحة داعش ونتهت، ولن يسمحون لداعش او غيره بان يكون له موطء قدم في القضاء”.

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