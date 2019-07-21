2019/07/21 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تستعد الفنانة سيرين عبد النور لبرنامجها “ديفا” الذي ستقدمه عبر قناة “MBC” ويأتي في سياق ورشة عمل جديدة للقناة عبر استقبال البرامج وإنتاجها.وبحسب المعلومات، فقد بدأت “عبد النور” بورشة عمل البرنامج في بيروت وربما سيبصر النور مع نهاية هذا الصيف.يُذكر أنها استغربت التحليلات المختلفة حول برنامجها ومضمونه، وغرّدت منذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيرين عبد النور تبدأ ورشة برنامجها الجديد وكالة خطوة برس.

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