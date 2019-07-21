صادقون تصف قائمة العقوبات الأمريكية بـ”التسييس واستهداف الوطنيين”

2019/07/21 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، الأحد، قرارات الخزانة الأمريكية بشان وضع شخصيات عراقية على لائحة العقوبات بـ “لمسيسة لاستهداف الوطنيين الذين قاتلوا داعش”، فيما دعا الحكومة العراقية للتدخل.

وقال سالم في تصريحات صحفية تابعتها “كلكامش برس”، إن “إدراج شخصيات وطنية عراقية ضمن لائحة العقوبات من قبل الخزانة الأمريكية مسلسل خبيث ويستهدف كل شخصية وطنية قاتلت داعش وحررت الارض من دنسهم”.

وأشار الى أن “الموقف الحكومي الرسمي ضعيف تجاه تلك القرارات المسيسة والمجحفة بحق الوطنيين” محذرا من “استمرار استهداف الشخصيات العراقية”.

وطالب الحكومة ووزارة الخارجية بـ”اتخاذ موقف حازم اتجاه استخفاف الادارة الامريكية والتدخل عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية لايقاف المسلسل الامريكي”.

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