القوات الأمنية تطهر ٤ قرى شمالي بغداد

2019/07/21 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

طهرت قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي، ٤ قرى في ناحية المشاهدة شمالي بغداد.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي والجيش العراقي التي تشارك بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر فتشت وطهرت قرى العناز، وعرب رشيد محمود، وخمسة طلايسة، وطلايسة الشمالي التابعة لناحية المشاهدة شمالي بغداد”.





وأوضح، ان “القوات طهرت 15 قرية بمحيط الطارمية شمالي بغداد ضمن المرحلة الثانية من عمليات ارادة النصر”.





وباشرت قطعات الحشد الشعبي والقوات الامنية، صباح الاحد، مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر شمالي بغداد.

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