العراق والفاتيكان يناقشان الاستعدادت اللازمة و البرنامج المُقترح لزيارة البابا

2019/07/21 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش العراق والفاتيكان الاستعدادت اللازمة و البرنامج المُقترح لزيارة البابا .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم , ان ســــــفيرةُ العـــــــراق لــــدى الفاتيكـــــان آمال موسى حسين التقت وكيل وزارة الخارجية الفاتيكانية المونسينور أنطوان كاميليري بمكتبهِ في مبنى الوزارة في حاضرة الفاتيكان”.وقد شكر وكيل الوزارة خلال اللقاء , السفيرة على المبادرة بزيارته راجيًا لها التوفيق في […]

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