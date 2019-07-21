نائب: اجتماعات الأمم المتحدة مع مكونات كركوك تسير بشكل جيد

2019/07/21 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس النواب، عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ريبوار طه، عن تقدم مسار اجتماعات الأمم المتحدة، مع مكونات محافظة كركوك بشكل جيد.

وأوضح طه في تصريح، ان بعض الملفات العالقة وصلت الى مرحلة اتخاذ القرار، بعد أن قطعت اجتماعات الأمم المتحدة، مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية بمحافظة كركوك، أشواطاً جيدة، مبينا ان الأمم المتحدة لعبت دورا إيجابيا في التقريب بين مكونات كركوك، والسعي الى التوصل لاتفاق حول آليات معالجة المشاكل الموجودة في المحافظة، من النواحي السياسية والإدارية والأمنية.

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