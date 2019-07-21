بالوثيقة.. الاتحاد العربي للسباحة يدعم تجديد الثقة لنظيره العراقي

2019/07/21 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بعث الامين العام للاتحاد العربي للسباحة، زهير المفتي خطابا رسميا الى رئيس الاتحاد العراقي للسباحة، سرمد عبدالاله يتضمن مباركة المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسباحة بمناسبة مصادقة الاتحاد الدولي على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادي الذي انعقد في بغداد يوم الجمعة الموافق 2019/7/12 وتجديد الثقة بعمل الهيئة الادارية للسنوات 2018-2022.

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