2019/07/21 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون، وصرت تشتكي من النفاد السريع للبطارية، فإن هناك أشياء كثيرة يمكن القيام بها حتى تحافظ على الطاقة في جهازك، عوض أن تضطر إلى معاودة الشحن طيلة الوقت.وأضحت قوة البطارية، أحد المعايير المهمة في الهواتف الذكية، لاسيما أننا نستخدم الأجهزة في إجراء المكالمات والاتصال بالانترنت والاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة مقاطع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حيلة بسيطة تطيل عمر البطارية في آيفون وكالة صدى الاعلام للانباء.

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