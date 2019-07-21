2019/07/21 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة بغداد، عن عزمه اطلاق حمله خدمات في مناطق حزام بغداد عقب عمليات ارادة النصر لتطهير المنطقة من منابع الإرهاب، مبينا ان اضطراب الأوضاع الأمنية منع المجلس من تقديم اي خدمات.وقال عضو المجلس علي الكرعاوي في تصريح صحفي واطلعت عليه وكالة صدى، ان “اطلاق عمليات إرادة النصر في مناطق حزام بغداد مهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس بغداد يطلق حملات خدمية في المناطق المؤمنة حديثا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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