بعد زيارته لإيران.. عضو في الحكمة يتساءل: المشكلة في التابع أم المتبوع؟

2019/07/21 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكتب عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة صلاح العرباوي، الأحد، تغريدة على حسابه في تويتر، تحدث فيها عن زيارته لإيران، متسائلًا إن كانت المشكلة في التابع أم المتبوع ؟.

وقال العرباوي في التغريدة التي تابعتها “كلكامش برس”، إنه “زار إيران، ولم يجد الفوضى والسلاح و (الدكة)، ولم يرى تظاهرة أو اعتصام أو إضراب”.

وأضاف “كل أمكانهم نظيفة، ولم أر عامل نظافة واحد.



كل شيء عندهم من صنع أيديهم”.

وتسائل العرباوي “لماذا لا يكون العراق أفضل من إيران ؟ ..هل المشكلة في التابع أم المتبوع؟”.

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