2019/07/21 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي كوميدي هندي، الجمعة الماضية، على مسرح مكتظ بالجمهور اعتقد أنه يمثل بينما اتضح أن النجم الهندي الصاعد توفي خلال عرض “ستاند أب” تحدث فيه عن القلق.وذكرت صحيفة “غلف نيوز” الإماراتية أنه خلال عرض في فندق بإمارة دبي، أصيب مانجوناث نايدو بسكتة قلبية، ثم سقط على المسرح، لكن الجمهور اعتقد أن ذلك مشهد تمثيلي.وكان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوميدي يتوفى على المسرح والجمهور ظنه يمثل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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