فنجان الحمامي ينقلب على عمار الحكيم و تيار الحكمة للمرة الثانية 180 درجة سياسية : ابو ثور ادرى بالثور !

2019/07/21 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بحار مغمور يتحول الى وزير نافذ في لحظة من ساعات الفوضى الطويلة في العراق هاجم وزير النقل السابق كاظم فنجان الحمامي ،اليوم الاحد، تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، معتبراً ان التظاهرات الأخيرة التي خرجت في البصرة تعتبر تظاهرات “تسقيط” سياسي، على حد قوله.فنجان:ابو ثور ادرى بثوره! وقال فنجان في بيان […]

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