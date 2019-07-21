حريق يلتهم مجمع العمال الصينيين في محطة الزبيدية الكهربائية بواسط

2019/07/21 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مجمع العمال الصينيين في محطة توليد كهرباء الزبيدية شمال محافظة واسط ، الى حريق كبير مازالت اسبابه مجهولة .وقال مصدر في المحطة :” ان حريقا شب في السكن المخصص للعمال الصينيين في محطة توليد كهرباء واسط الحرارية ، وقد تمكنت فرق الاطفاء في المحطة وكذلك فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران ومنع […]

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