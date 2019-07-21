2019/07/21 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC حذر النائب عن كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي، اليوم الأحد، من اتساع “الثغرات” في التعليم الاهلي والحكومي بسبب عدم حسم مرشح التربية الى الآن، مؤكدا أن الوزارة تعيش “انتكاسة خطيرة”.وكتب العبودي على حسابه الرسمي في تويتر “حتى يبدأ الوزير بعام دراسي جديد يقلل من انتكاسة النتائج لهذا العام وعالج […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون تحذر من اتساع “الثغرات” وتؤشر “انتكاسة خطيرة” في التربية المركز الخبري الوطني.

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