الصليب الأحمر يبحث إنشاء أول كلية من نوعها في العراق

2019/07/21 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل مع ممثلي بعثة الصليب الاحمر العاملة في العراق إنشاء كلية تقنية من قبل منظمة الصليب الاحمر في العراق تعنى بتخصصات الاطراف والمساند الصناعية داخل العراق، لتضاف الى الكليات التقنية والطبية المتخصصة الموجودة في تشكيلات الجامعات التقنية في العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان السهيل "استقبل ممثلي بعثة الصليب الاحمر العاملة في العراق وعقد اجتماعاً بمكتبه في مبنى وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة شارك فيه بالاضافة الى الوزير تيريز باول منسقة برنامج إعادة التأهيل البدني في العراق، ومونيكا ارباجاوس منسقة قسم الصحة في اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العراق، بالاضافة الى سهى القيسي مساعدة منسقة برنامج إعادة التأهيل البدني في العراق، وحضره الوكيل الفني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فؤاد قاسم محمد، ومدير دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي إيهاب ناجي عباس".وأشار الى ان "الاجتماع تناول موضوعة إنشاء كلية تقنية من قبل منظمة الصليب الاحمر في العراق تعنى بتخصصات الاطراف والمساند الصناعية داخل العراق، لتضاف الى الكليات التقنية والطبية المتخصصة الموجودة بالفعل في تشكيلات الجامعات التقنية في العراق على مستوى المركز والاقليم”.وتابع البيان انه "تم التباحث بشأن أهمية إعتماد المختبرات التقنية الحديثة المعتمدة في الجامعات العالمية الرصينة في عمل هذه الكلية المرتقبة، مع ضرورة إستقدام التدريسيين الاجانب من ذوي الاختصاص المعنية للعمل سوية مع نظرائهم من التدريسيين العراقيين لتحقيق اعلى مستوى من الرصانة العلمية والاعتمادية لهذه الكلية".ولفت الى ان "وفد بعثة الصليب الاحمر عرض إجراءات إستكمال هذه الكلية التقنية التي ستكون وفقاً لأحدث المعايير والضوابط العالمية في هذا التخصص، الى جانب كونها ستكون وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة داخل العراق".وأوضح كما "تم التداول بشأن مدخلات ومخرجات هذه الكلية التقنية، وقدمت تصورات بأن عدداً من الوزارات والمؤسسات في البلاد ستستفيد من مدخلات ومخرجات تلك الكلية بينها وزارة الدفاع ووزارة الصحة الى جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".انتهى

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