بالوثيقة.. توجيه جديد من رئيس الوزراء الى وزارة الدفاع بخصوص نظام البديل

2019/07/21 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

خاطب مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وزارة الدفاع من اجل اعتماد نظام البديل، بحسب وثيقة صادرة عن المكتب.

وبحسب الوثيقة فأن خطاب مكتب

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