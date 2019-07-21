زيدان: من الجيد للجميع رحيل بيل

2019/07/21 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، رحيل الويلزي جاريث بيل عن الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر "زيزو" استبعاد بيل من مواجهة

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