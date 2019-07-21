2019/07/21 | 14:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى ..
كشفت لجنة الصحة في مجلس محافظة ديالى، الاحد، ارتفاع معدلات الاصابة بمرض السرطان بنسبة 50% داخل المحافظة.
وقالت رئيس لجنة الصحة في مجلس ديالى نجاة الطائي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معدلات الاصابة بالسرطان شهدت ارتفاع واضح في السنوات الاخيرة داخل محافظة ديالى خاصة المناطق القريبة من الطمر الصحي ومنها كنعان”.
واضافت الطائي،ان” […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع معدلات الاصابة بالسرطان بنسبة 50% في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشفت لجنة الصحة في مجلس محافظة ديالى، الاحد، ارتفاع معدلات الاصابة بمرض السرطان بنسبة 50% داخل المحافظة.
وقالت رئيس لجنة الصحة في مجلس ديالى نجاة الطائي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معدلات الاصابة بالسرطان شهدت ارتفاع واضح في السنوات الاخيرة داخل محافظة ديالى خاصة المناطق القريبة من الطمر الصحي ومنها كنعان”.
واضافت الطائي،ان” […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع معدلات الاصابة بالسرطان بنسبة 50% في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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