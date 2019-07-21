ارتفاع معدلات الاصابة بالسرطان بنسبة 50% في ديالى

2019/07/21 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..كشفت لجنة الصحة في مجلس محافظة ديالى، الاحد، ارتفاع معدلات الاصابة بمرض السرطان بنسبة 50% داخل المحافظة.وقالت رئيس لجنة الصحة في مجلس ديالى نجاة الطائي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معدلات الاصابة بالسرطان شهدت ارتفاع واضح في السنوات الاخيرة داخل محافظة ديالى خاصة المناطق القريبة من الطمر الصحي ومنها كنعان”.واضافت الطائي،ان” […]

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