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ارتفاع معدلات الاصابة بالسرطان بنسبة 50% في ديالى


ارتفاع معدلات الاصابة بالسرطان بنسبة 50% في ديالى
2019/07/21 | 14:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى ..

كشفت لجنة الصحة في مجلس محافظة ديالى، الاحد، ارتفاع معدلات الاصابة بمرض السرطان بنسبة 50% داخل المحافظة.

وقالت رئيس لجنة الصحة في مجلس ديالى نجاة الطائي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معدلات الاصابة بالسرطان شهدت ارتفاع واضح في السنوات الاخيرة داخل محافظة ديالى خاصة المناطق القريبة من الطمر الصحي ومنها كنعان”.

واضافت الطائي،ان” […]

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