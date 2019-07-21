قوات ايرانية تتوغل داخل العراق وتفتح النار على رعاة أغنام وتعتقل ١١ منهم

2019/07/21 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتوغل قوات ايرانية داخل اراضي اقليم كوردستان العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "قوات ايرانية توغلت الى داخل ناحية حاجي عمران في اقليم كوردستان، وفتحت النار على رعاة أغنام".

وأوضح المصدر ان "القوات الايرانية المتوغلة صادرت 430 رأس ماشية، فضلا عن اعتقال ١١ مواطناً، ومن ثم انسحبت للداخل الايراني".

ولم يرد العراق لحد الان على أنباء التوغل الايراني الجديد الى داخل اراضي اقليم كوردستان.

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