2019/07/21 | 14:34

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الزراعة : لايوجد منع لاستيراد اللحوم الحمراء

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، عدم وجود أي منع لاستيراد اللحوم

الحمراء، فيما اشارت الى مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لفتح

استيراد مقطعات الدواجن.وقالت الوزارة في بيان ، إنه في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الزراعة

الجهود الكبيرة لدعم المنتج المحلي وتوفيره في الاسواق من منتجات

نباتية وحوانية والاسهام في نهوض الاقتصاد الوطني فانها توكد ومن خلال

دائرة التخطيط والمتابعة انه لايوجد منع لاستيراد اللحوم الحمراء.وألأوضحت الوزارة انها فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء الموقر

بخصوص فتح استيراد مقطعات ومصنعات لحوم الدواجن، مؤكدة في ذات الوقت

أنه تم فتح استيراد الاسماك البحرية المجمدة ولمدة ثلاثة اشهر لغرض

المساهمة في سد حاجة السوق المحلية وبما لايؤثر على الثروة

السمكية.واشارت وزارة الى رفع دراسة اخرى الى الامانة العامة لمجلس الوزراء

الموقر حول الاحتياجات من مادتي الدجاج وبيض المائدة ، مبينة ان قرار

منع استيراد الدجاج والبيض والاسماك جاء تنفيذا لقرار مجلس النواب

المرقر المرقم ( 41 ) المؤرخ في 6/ 5 / 2019 والذي اقر لحماية المنتج

المحلي ولتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة للمربين وتشجيع فرص

الاستثمار وتشغيل الايدي العاملة والذي ينعكس بصورة ايجابية على

امتصاص البطالة وتوفير العملة الصعبة للبلاد.ولفتت الى أن هناك خطط استيرادية متبعة من قبل الوزارة بالتعاون مع

دئراتي البيطرة والثروة الحيوانية حول موضوع استيراد اللحوم الحمراء

ودعم اصحاب هذه المشاريع وفقا للضوابط الصحية والاستراتيجية .

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