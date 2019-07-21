وزير النفط الايراني: آلية اينستكس بدون تسلم عائدات النفط غير مجدية

2019/07/21 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنه ، ان آلية اينستكس بدون تسلم عائدات النفط لا تجدي نفعا.وقال زنكنه اليوم الاحد في تصريح صحفي اعقب لقاء دعا اليه وزراء النفط السابقين منذ انتصار الثورة، من اجل بحث ظروف تسويق النفط وتدارس آخر اوضاع قطاع النفط، بحسب الاعلام الايراني: ان هذا كان ثاني اجتماع يعقد بمشاركة […]

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