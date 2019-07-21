في ظل التوترات: بريطانيا تبدّل رئيسة وزرائها غدًا

2019/07/21 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

سيعرف البريطانيون، بعد غدٍ، الثلاثاء، اسم رئيس الوزراء المحافظ الجديد خلفا لتيريزا ماي، فيما يبدو أن الأوفر حظًا للفوز بالمنصب هو بوريس جونسون،

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