البصرة.. إتلاف 5 حاويات لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك البشري

2019/07/21 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت السلطات الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي، اليوم الأحد، عن ضبط واتلاف (٥) حاويات حجم (٤٠) قدم تحتوي (٩٠٠٤) كارتون لحوم

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