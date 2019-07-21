المالية النيابية: موازنة 2020 ستصل في موعدها القانوني

2019/07/21 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت اللجنة المالية النيابية، الأحد، عن اتفاق مع وزارة المالية على إرسال الموازنة المالية لعام 2020 في موعدها المقرر، مبينة انها مستمرة في عقد الاجتماعات مع الحكومة لإدراج جميع بنود الموازنة بالتوافق.وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح لـ/المعلومة/ إن “وزارة المالية اكدت لنا خلال عدة اجتماعات على ارسال موازنة 2020 في شهر […]

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