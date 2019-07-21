الحشد يعلن تطهير منطقتي بساتين عواد والهورة غرب الطارمية

2019/07/21 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات ا الحشد الشعبي، الاحد، تطهير منطقتي بساتين عواد والهورة غرب الطارمية شمالي بغداد.

[بغداد-اين]وذكر بيان للحشد تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، انه "ضمن الصفحة الثانية من عمليات ارادة النصر أكتملت عملية تفتيش وتطهير منطقتي بساتين عواد و الهورة غرب الطارمية".هذا وانطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش وبإسناد من سلاح الجو صباح اليوم 21 تموز 2019 بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر لملاحقة فلول داعش شمالي بغداد.

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