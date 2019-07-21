2019/07/21 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uDJMV6njSRc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اقتصاديون يحذرون من الاعتماد على المستورد بدلا عن المنتج المحلي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اقتصاديون يحذرون من الاعتماد على المستورد بدلا عن المنتج المحلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).