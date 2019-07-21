2019/07/21 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، تخصيص نحو 45% من ميزانية برنامج تنمية الاقاليم لتحسين قطاع التربية والتعليم.وأكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “العام المقبل سيشهد نهاية ملف المدارس الطينية في العراق، واستبدالها بمدارس قادرة على توفير الظروف المناسبة للتعليم، معلناً بذلك تخصيص الوزارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط: تخصيص 45% من ميزانية تنمية الاقاليم لقطاع التربية والتعليم وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: تخصيص 45% من ميزانية تنمية الاقاليم لقطاع التربية والتعليم) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: تخصيص 45% من ميزانية تنمية الاقاليم لقطاع التربية والتعليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).