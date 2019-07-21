2019/07/21 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات إيرانية تتوغل داخل ناحية في أربيل وتعتقل 11 شخصاً

يتبع ........

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت لجان ومفارز مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، التابعة لمديرية التفتيش، الأحد، 21 تموز، 2019، اكتشاف 348 حالة فساد اداري ومالي في مفاصل ودوائر الوزارة المختلفة في بغداد وباقي المحافظات خلال شهر حزيران من العام الجاري 2019.

بغداد اليوم- ديالى

دعا النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، الاحد (21 تموز 2019)، إلى ايقاف استهداف المزارعين، من قبل تنظيم داعش، في قرى ناحية جلولاء.

وقال الكروي لـ(بغداد اليوم)، إن "مزارعي قرى شيخ بابا والاصلاح في ريف ناحية جلولاء(

بغداد اليوم- ديالى

كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، الاحد، 21 تموز 2019، عن طول ما اسمته بالساتر الآمن مع محافظة صلاح الدين.

وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى، العميد غالب العطية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مفارز شرطة ديالى باشراف م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قوات إيرانية تتوغل داخل ناحية في أربيل وتعتقل 11 شخصاً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قوات إيرانية تتوغل داخل ناحية في أربيل وتعتقل 11 شخصاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).