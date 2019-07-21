2019/07/21 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أور العامة في محافظة ذي قار، عن سعيها لتطوير الخطوط الإنتاجية بعد تحقيق مبيعات تصل لـ20 مليار دينار عراقي خلال النصف الأول من عام 2019 .وقال مدير الشركة المهندس حيدر سهر , للنعيم نيوز , إن الشركة حققت قفزة نوعية في معدلات الإنتاج بعد إدخال خطوط جديدة في مصانع الشركة.وأشار , …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريباً ..شركة “أور” ستفتح خطوط إنتاجية جديدة خارج العراق النعيم نيوز.

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