محمد داود يوصد الابواب امام العروض ويجدد الولاء للنفط

2019/07/21 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مهاجم نادي النفط، محمد داود، بقائه مع فريقه خلال الموسم المقبل ورفضه جميع العروض المقدمة الهي من الفرق الجماهيرية الاخرى.وقال داود في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “اود ان اشكر جميع الاندية التي تقدمت بعروض للظفر بخدماتي، لكنني اود ان اعلنها بأنني باقٍ مع النفط في الموسم المقبل”.واوضح أن “ادارة النادي عاملتني […]

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