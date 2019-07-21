2019/07/21 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

حذر النائب عن كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي، اليوم الأحد، من اتساع "الثغرات" في التعليم الاهلي و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صادقون تحذر من اتساع "الثغرات" وتؤشر "انتكاسة خطيرة" في التربية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صادقون تحذر من اتساع "الثغرات" وتؤشر "انتكاسة خطيرة" في التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).