بدر النيابية تطالب باقرار قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهن الهندسية

2019/07/21 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … طالبت كتلة بدر النيابية , اليوم الاحد , وزارة العمل والمعنيين في مجلس الدولة بألاسراع في قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهن الهندسية المتبنى.وقال النائب عن كتلة بدر النيابية ،رزاق محيبس في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة مهندسين وتابعته,/ بدر نيوز/ “يمر الشعب العراقي في مرحلة عصيبة […]

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