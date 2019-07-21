الصالحي يطرح مقترح لإدارة كركوك بين المكونات بالتناوب

2019/07/21 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، اليوم الأحد، عن مقترح يهدف لإدارة محافظة كركوك بالتناوب بين مكوناتها، معترفاً بوجود خلافات على قانون انتخابات مجالس المحافظات.وقال الصالحي لـ/SNG/، إنه “لا يوجد اجماع على قانون انتخابات مجالس المحافظات بسب وجود نقاط خلافية حول انتخابات كركوك ونسبة سانت ليغو”، مبينا أن “الكتل الكبيرة مختلفة على النسبة في ...

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