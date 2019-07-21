2019/07/21 | 14:43

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الداخلية تسرع نقل منتسبيها من ذوي الشهادات الى الوزارات الأخرى

تأریخ التحریر: : 2019/7/21 14:41

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